29-летний житель Волгограда, который жестоко расправился со своим кредитором, может отправиться в колонию строгого режима на 19 лет. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такой срок для подсудимого запросил Владислав Брусс, выступая в прениях сторон. Кроме того, прокурор предложил ограничить в свободе фигуранта уголовного дела после отбытия наказания на год и удовлетворить иски потерпевших о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.



Напомним, жуткое преступление произошло 14 ноября 2020 года. 29-летний волгоградец, который ранее занял 115 тысяч у своего знакомого, решил не отдавать долг и жестоко расправился с кредитором. Позвонив мужчине, фигурант уголовного дела сообщил тому, что хочет вернуть деньги. Попав в квартиру, при помощи перчаток и вещества, содержащего летучие органические соединения, способные при вдыхании вызвать потерю сознания, злоумышленник обездвижил хозяина квартиры. А, когда тот потерял сознание, он положил его на диван и поджег.



Добычей должника стали 15 тысяч рублей и золотая цепочка. А для создания алиби с телефона потерпевшего подсудимый направил его жене сообщение якобы о полном погашении своего долга перед супругами. Через некоторое время, почувствовав запах дыма, соседи вызвали пожарных, которые обнаружили в квартире труп сгоревшего 22-летнего парня.



Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал, пояснив, что вернул долг и ушел, не совершив никаких преступлений.



Однако государственным обвинением представлены суду исчерпывающие доказательства причастности подсудимого к инкриминируемым деяниям.



Вердиктом коллегии присяжных заседателей Волгоградского областного суда от 13 июля 2023 года фигурант уголовного дела признан виновным по всем инкриминируемым составам преступлений и не заслуживающим снисхождения.

Очередное судебное заседание по уголовному делу состоится 27 ноября.