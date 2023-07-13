



Обвинительный вердикт огласили присяжные заседатели по делу 29-летнего жителя Волгограда, который жестоко убил знакомого, которому был должен крупную сумму денег. Об этом, как передает V102.RU, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Мужчина обвиняется по трем статьям УК РФ: в убийстве, совершенном с особой жестокостью (пп. «д,е,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), краже с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога (ч.2 ст.167 УК ).

Согласно материалам дела, погрязший в долгах волгоградец решился на преступление, чтобы улучшить свое материальное положение. Под предлогом возвращения долга он пришел к своему 22-летнему знакомому, у которого ранее занимал 115 тысяч рублей. Фигурант уголовного дела, обладая познаниями в области пожарной безопасности, намеревался лишить жизни хозяина квартиры путем поджога. Он привел знакомого в бессознательное состояние, после чего забрал их шкатулки 15 тысяч рублей и золотую цепочку.

Не забыл коварный гость и про алиби. С этой целью он направил с телефона потерпевшего его жене сообщение якобы о полном погашении своего долга перед супругами, после чего поджег диван, на котором без сознания лежал хозяин квартиры. Пожарных вызвали соседи, которые через некоторое время почувствовали запах дыма. После тушения огня в квартире был найдены останки сгоревшего заживо 22-летнего парня.

Вину обвиняемый не признал, утверждая, что преступления не совершал, а просто вернул долг и ушел. Однако присяжные заседатели ему не поверили. Они признали фигуранта уголовного дела виновным по всем статьям и не заслуживающим снисхождения.

На основании их вердикта суд вынесет приговор.



