Сыпавшему угрозами Мелконяну ищут на замену судью из Волгограда

В Волгоградском областном суде завтра, 31 октября, рассмотрят ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Арсена Мелконяна, сообщает V102.RU. Экс-бойца ЧВК «Вагнер» обвиняют в угрозе убийством судье, а также в желании расправиться с сотрудником ФСИН.

Согласно картотеке облсуда, процесс запланирован на 16.00. В предыдущем заседании судья Центрального райсуда Волгограда Елена Деева заявила самоотвод. Свое решение она связала с невозможностью объективного рассмотрения материалов дела, так как приходится коллегой судье, которой ранее угрожал Мелконян.

Бывший боец СВО, получивший срок за смерть риелтора Романа Гребенюка, а позже — помилование, обвиняется в двух эпизодах по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

По данным облпрокуратуры, в марте 2022-го обвиняемый в СИЗО № 1 вел себя агрессивно и угрожал сотруднику пенитенциарной системы расправой. В апреле этого года после осуждения за совершение особо тяжкого преступления Мелконян по телефону угрожал судье, рассмотревшей в отношении него уголовное дело.

Кроме этого, в период 2022-2023 годов обвиняемый также по телефону угрожал убийством своей экс-супруге и ее родственникам. Фигурант дела свою вину не признает. Ранее бывший участник СВО подробно рассказал журналистам об угрозах судье, своем прошлом и возвращении в зону боевых действий. При этом фигурант дела признался, что «он не ждет справедливости».

Напомним, Арсен Мелконян попал в колонию, а в скором времени оказался в рядах ЧВК «Вагнер». В зоне СВО он получил ранение и попал в госпиталь Ростова, после чего в апреле вернулся в Волгоград.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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