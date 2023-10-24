В Волгоградской областной думе сегодня, 24 октября, в формате видео-конференц-связи состоялось совместное заседание Экосовета и рабочей группы по мониторингу реализации экологических мероприятий промышленными предприятиями региона, сообщает V102.RU. Под пристальное внимание попала практика внедрения наилучших доступных технологий на площадках АО «Себряковцемент».

— Техническое перевооружение промышленности за счет применения наилучших доступных технологий является важной частью национального проекта «Экология». Вопрос этот крайне актуален для Волгоградской области, где работает 70 предприятий с объектами первой категории, — подчеркнула глава Экосовета Ирина Соловьева. — Сегодня, когда на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление, руководством страны поставлена задача — не допустить снижения темпов развития нашего государства. При этом, как сказал Президент России Владимир Путин, нужно продолжать внедрять принципиально новые технологии и технические устройства — менее ресурсозатратные, но гораздо более экологичные. Как показывает деятельность АО «Себряковцемент», в целом предприятие с решением этой задачи справляется. Очень важно, чтобы такой ответственный подход к «зеленой» экономике здесь сохранялся и в дальнейшем.

В совещании приняли участие чиновники, представители природоохранных ведомств, ученые, депутаты регионального заксобрания, специалисты в области экобезопасности крупных промышленных предприятий региона, а также руководство АО «Себряковцемент» во главе с гендиректором Сергеем Рогачевым.

По поручению губернатора Андрея Бочарова Экосовет проводит постоянную работу с промпредприятиями по снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также использованию в деятельности эффективных экотехнологий.





Как отметила председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева, сегодняшнее заседание позволило «сверить часы» — обсудить, что уже сделано, а также перспективы дальнейшей модернизации производства.

АО «Себряковцемент» по праву считается крупнейшим и ведущим производителем цемента в России. Предприятие одним из первых в области приступило к внедрению наилучших доступных технологий. Акционерным обществом уже получено комплексное экологическое разрешение до 2029 года.

Сегодня на площадке возводится новая современная мельница замкнутого цикла. Ее мощность составит 175 тонн цемента в час. Новое оборудование заменит семь морально и физически устаревших цементных мельниц, которые работают с начала основания завода. Это позволит снизить пылевыбросы и косвенные энергетические выбросы парниковых газов.





Установку оснастят предизмельчителем клинкера, что не только скажется на повышении производительности, но и позволит уменьшить расход электроэнергии на тонну произведенного цемента. В этом году на модернизацию производства предприятие направит 1,4 миллиарда рублей.

В целях внедрения современных отечественных «зеленых» технологий АО «Себряковцемент» активно взаимодействует с ВолгГТУ. Экосовет рекомендовал акционерному обществу продолжить реализацию мероприятий эконаправленности, уделяя особое внимание озеленению санитарно-защитных зон.

Напомним, по итогам ежегодного мониторинга реализации экологических мероприятий за период с 2017 по 2022 год промпредприятиями региона на модернизацию производства для достижения высоких экологических стандартов и внедрение НДТ направлено свыше 22,7 миллиарда рублей. До конца года на экопроекты направят более 4,5 миллиарда рублей.

Фото: Волгоградская областная дума