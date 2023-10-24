В Урюпинске огласили приговор виновнику гибели инспектора ДПС в дорожной аварии

Сегодня, 24 октября, Урюпинский городской суд Волгоградской области признал 53-летнего местного жителя виновным в дорожной аварии, которая унесла жизнь 28-летнего инспектора ДПС.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигуранта уголовного дела приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровья двум лицам).

Смертельная авария произошла вечером 14 июля текущего года в Урюпинске на улице Казачьей. Фигурант уголовного дела, находясь пьяным за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti, выехал на встречную полосу и влетел в машину с сотрудниками ДПС.

За рулем встречного «ВАЗ-21070» находился 28-летний инспектор ДПС, который возвращался со службы с 26-летним коллегой. В результате аварии находящийся за рулем сотрудник полиции погиб.

В ДТП пострадали пассажир «ВАЗа» и 11-летний пассажир иномарки. Последний получил повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Виновник аварии получил незначительные ушибы, ему госпитализация не потребовалась.

Вину в содеянном он полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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