







Дубовский районный суд Волгоградской области признал 35-летнего жителя Дагестана виновным в массовом ДТП, которое унесло жизни трех человек, передает V102.RU.















Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимого приговорили к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения с лишением права на 3 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В суде установлено, что смертельное ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей произошло 1 августа 2022 года на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Фигурант уголовного дела, управляя грузовиком Mercedes с полуприцепом, на 643 км трассы выехал на полосу встречного движения совершил столкновение с автомобилями Ford и BMW. Согласно материалам дела, водитель фуры ехал со скоростью 87 км/ч при разрешенной 40 км/ч на указанном участке трассы.













Ранее сообщалось, что в автомобиле Ford ехали жители города Богланович, а в BMW - жители Перми. В результате ДТП погибли 50-летний водитель Ford и его 47-летняя супруга, а также 45-летняя пассажирка BMW.

Действия виновника аварии квалифицировали по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Вину он не признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте по теме:



