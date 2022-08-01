В ГУ МВД России по Волгоградской области озвучили предварительную информацию о причинах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого в Дубовском районе 1 августа погибли три человека – жители Свердловской области и Пермского края. Как сообщили ИА «Высота 102» в главке полиции, на встречную полосу выехал водитель многотонного грузовика.

– По предварительным данным, примерно в 11.55 на 643-м километре федеральной автодороги «Сызрань-Волгоград» 34-летний водитель грузовика Mercedes с полуприцепом, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Камышина, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Ford под управлением 50-летнего жителя Свердловской области и BMW под управлением 52-летнего жителя Пермского края, – прокомментировали в главном управлении МВД России по региону.

Известно, что ехавшие в Ford проживают в городе Богдановиче, водитель и пассажиры BMW – жители Перми.

Как ранее сообщалось, на месте в результате ДТП до прибытия врачей погибли:

водитель Ford,

Ford, пассажирка Ford,

пассажирка BMW.

В больницу были доставлены двое подростков в возрасте 15 и 16 лет. Дети находились в обеих машинах. В Ford погибли родители 15-летнего мальчика, в BMW, по предварительным данным, – мама подростка.

По сведениям собственного источника информагентства, за подростком из Свердловской области в Волгоградскую область прибудут родные. Им уже сообщили о происшествии.