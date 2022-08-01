Происшествия

«Погибли отец и мать мальчика»: в тройном ДТП под Волгоградом разбились две семьи

Происшествия 01.08.2022 14:58
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01.08.2022 14:58

 


В результате аварии на 643-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе Волгоградской области 1 августа погибли три человека и трое получили ранения. Как стало известно ИА «Высота 102», в аварии трагически погибла семейная пара, находившаяся в иномарке Ford, их сын 2007 года рождения выжил.

По сведениям собственного источника информагентства в экстренных службах, травмы, полученные мужчиной и женщиной, находившимися в Ford, оказались несовместимы с жизнью. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть отца и матери  15-летнего подростка. 

В числе пострадавших – водитель BMW и его 16-летний пассажир. Еще один человек, находившийся в этой иномарке, погиб. 

В ответ на редакционный запрос в облздраве сообщили состояние пострадавших. Двоих планируют транспортировать в Волгоград. 

– В Дубовскую ЦРБ с места ДТП доставлены три пациента. Мальчик 2006 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение, состояние тяжелое. В ЦРБ выехали специалисты отделения санитарной авиации для оказания помощи на месте и решения вопроса о возможной эвакуации, – прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Мальчик 2007 года рождения госпитализирован в хирургическое отделение, состояние относительно удовлетворительное. Мужчина 1970 года рождения в состоянии средней степени тяжести, планируется к эвакуации в Волгоград.

Добавим, что 16-летний подросток и водитель из BMW, по сведениям экстренных служб, являются отцом и сыном. 

ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео с места ДТП. Судя по кадрам, обе легковушки получили сильные повреждения. 

Известно, что грузовик перевозил через Волгоградскую области из соседнего региона яблоки. 

Все обстоятельства аварии на месте выясняют сотрудники ГИБДД. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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