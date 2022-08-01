«Погибли отец и мать мальчика»: в тройном ДТП под Волгоградом разбились две семьи





В результате аварии на 643-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе Волгоградской области 1 августа погибли три человека и трое получили ранения. Как стало известно ИА «Высота 102», в аварии трагически погибла семейная пара, находившаяся в иномарке Ford, их сын 2007 года рождения выжил.

По сведениям собственного источника информагентства в экстренных службах, травмы, полученные мужчиной и женщиной, находившимися в Ford, оказались несовместимы с жизнью. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть отца и матери 15-летнего подростка.

В числе пострадавших – водитель BMW и его 16-летний пассажир. Еще один человек, находившийся в этой иномарке, погиб.

В ответ на редакционный запрос в облздраве сообщили состояние пострадавших. Двоих планируют транспортировать в Волгоград.

– В Дубовскую ЦРБ с места ДТП доставлены три пациента. Мальчик 2006 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение, состояние тяжелое. В ЦРБ выехали специалисты отделения санитарной авиации для оказания помощи на месте и решения вопроса о возможной эвакуации, – прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Мальчик 2007 года рождения госпитализирован в хирургическое отделение, состояние относительно удовлетворительное. Мужчина 1970 года рождения в состоянии средней степени тяжести, планируется к эвакуации в Волгоград.

Добавим, что 16-летний подросток и водитель из BMW, по сведениям экстренных служб, являются отцом и сыном.

ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео с места ДТП. Судя по кадрам, обе легковушки получили сильные повреждения.

Известно, что грузовик перевозил через Волгоградскую области из соседнего региона яблоки.

Все обстоятельства аварии на месте выясняют сотрудники ГИБДД.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области