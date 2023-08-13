Происшествия 13.08.2023 15:07
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13.08.2023 15:07
Следственные органы Волгоградской области пока не могут утверждать, что в соседнем регионе нашли тело мальчика, утонувшего 1 августа в поселке Светлый Яр, сообщает V102.RU.
Труп ребенка, который подвергся сильным изменениям, нашли в Астраханской области. Его личность смогут установить только по результатам экспертизы.
- Данных, что тело принадлежит утонувшему в Волгоградской области мальчику, в настоящее время нет, - сказала официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.
Напомним, страшная трагедия случилась 1 августа в рабочем поселке Светлый Яр на диком пляже в пойме реки Волга. 41-летний мужчина учил плавать своего 8-летнего сына, однако взрослый и ребенок стали тонуть. Помочь им пытался находившийся рядом рыбак, однако и он ушел на дно. Все это произошло на глазах матери утонувшего ребенка.
Тела мужчин достали из воды в течение суток после трагедии. Ребенка все это время найти не удавалось.
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