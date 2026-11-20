20 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 80-летие. С юбилеем главу Русской православной церкви поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом сообщает пресс-служба обладмина.

В Волгограде в преддверии дня рождения Патриарха Кирилла открылась фотовыставка «Жизнь в служении».

Напомним, что в Волгограде Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был несколько раз. В 2021 году он провел чин освящения собора Александра Невского – главного храма города-героя, который был возведен на добровольные пожертвования. Также патриарх Кирилл приезжал в город после страшных терактов в Волгограде в 2013 году, где совершил панихиду по погибшим.