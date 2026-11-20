В России с 1 сентября текущего года действуют новые правила обращения с медотходами, которые в Волгоградской области соблюдают не все клиники из-за отсутствия нужных знаний и понимания, как нововведения реализовать на практике. Эта информация прозвучала на выездном совещании профильной комиссии Экосовета, которое прошло на площадке Торгово промышленной палаты Волгоградской области.

По словам председателя Экосовета, депутата Волгоградской областной думы Ирины Соловьевой, особого внимания требует ситуация с медотходами именно в коммерческом секторе системы здравоохранения.

– Мы понимаем, что у частных компаний может не хватать компетенций, чтобы разобраться в изменившихся требованиях, – обозначила проблему Ирина Соловьева. – Переходного периода для их соблюдения законодатель не предусмотрел ввиду того, что медицинские отходы представляют высокую опасность и требуют строго регламентированного подхода к обращению. К примеру, категорически запрещено при размещении медицинских отходов высокого класса опасности смешивать их с ТКО, что, к сожалению, до сих пор происходит. Представители медицинского сообщества как никто должны осознавать, какие последствия для здоровья людей и окружающей среды это может нести.

По ее словам, новые правила включают обновленный порядок учета, транспортировки и обезвреживания медотходов — в том числе особо опасных классов. Ключевое требование: медучреждения могут заключать договоры на транспортировку и обезвреживание медотходов только со специализированными компаниями из официального реестра, который ведет уполномоченный орган. В Волгоградской области – это комитет здравоохранения.

— Совершенствование системы обращения с медотходами — часть общей задачи по обеспечению экологического благополучия – одной из национальных целей, обозначенных Президентом России, — поясняет важность проблемы Ирина Соловьева.

Экосовет считает необходимым добиться того, чтобы в ближайшее время организации стали в полном объеме исполнять нормы законодательства. А для этого нужно предоставить клиникам всю необходимую информацию, дать возможность задать интересующие вопросы напрямую профильным ведомствам.