



Жители Волгоградской области, как и россияне в целом, определили для себя финансовые ориентиры: порог бедности, по их мнению, начинается с дохода ниже 49 тысяч рублей в месяц, а богатство – от 950 тысяч. При этом для счастья в среднем жителям региона необходимо около 273 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса граждан.

Мужчины традиционно называют более высокие суммы, чем женщины. Так, по России в целом сильный пол определяет порог бедности в 52 тысячи рублей, для счастья ему требуется 309 тысяч, а планка богатства начинается с 990 тысяч. У женщин ориентиры скромнее: 46 тысяч, 240 тысяч и 880 тысяч соответственно.

С возрастом запросы растут: молодёжь до 35 лет считает бедностью доход ниже 43 тысяч, для счастья ей достаточно 233 тысяч, а богатство начинается с 690 тысяч. Люди старше 45 лет называют порог бедности в 52 тысячи, сумму для счастья – 285 тысяч, а богатым видят человека с доходом от 1,1 млн рублей.

Чем выше собственный доход респондента, тем выше его финансовые ориентиры. Россияне с зарплатой до 100 тысяч рублей проводят черту бедности на уровне 40 тысяч, зарабатывающие 100–150 тысяч – на уровне 60 тысяч, а те, кто получает от 150 тысяч, – на уровне 70 тысяч рублей.

За 11 лет представления россиян о бедности выросли более чем втрое: с 15 тысяч рублей в 2015 году до 49 тысяч сейчас. Планка богатства за этот период увеличилась в 2,1 раза (с 453 до 950 тысяч рублей), а сумма, необходимая для счастья, – в 1,6 раза (с 175 до 273 тысяч).