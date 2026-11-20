В Краснооктябрьском районе Волгограда у Царицынской оперы появятся светящиеся музыкальные арт-объекты. Рабочие уже устанавливают подиум с пятью световыми консолями, каждая высотой больше двух метров.





Как сообщили в мэрии, арт-объекты подключат к электроснабжению, после чего у театра засияют ноты, арфа и скрипичные ключи.

Работы ведутся на пешеходной зоне проспекта Металлургов, где недавно было завершено благоустройство. Преобразился большой участок между Царицынской оперой на Первой продольной и ул. им. Маршала Еременко на Второй.