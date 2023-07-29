«Поплыли за игрушкой»: стали известны подробности утопления в Волгоградской области отца и сына

Стали известны подробности страшной трагедии, произошедшей сегодня, 29 июля, в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, из воды извлекли тела двух мужчин — отца и сына.

— Днем там отдыхала семья, отмечали день рождения дочки. Вечером сильным ветром в воду у девочки унесло надувную игрушку. Купание на этой территории запрещено, стоят множество предупреждающих табличек. Однако сын и отец поплыли за игрушкой и утонули, — рассказал информагентству руководитель следственного отдела по Светлоярскому району СУ СКР по Волгоградской области Виктор Рассказов. — В настоящий момент тела извлекли из воды. Организована процессуальная проверка.

Известно что погибшим было 39 и 70 лет. Инцидент произошел на территории центра отдыха «Причал», расположенного в поселке XIX Партсъезда на улице Приканальной, 29б.

Фото: СО по Светлоярскому району СУ СКР по Волгоградской области

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