В Волгоградской области введен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и тумана, которые прогнозируются в ближайшие дни.

Предупреждение по ветру порывами до 15-20 м/с действует до 18:00 мск 21 ноября, а по туману – до 12:00 мск 23 ноября.

Водителей предупреждают о возможной плохой видимости на дорогах в утренние и вечерние часы – именно в это время вероятен туман. Сильные порывы ветра также могут осложнить дорожную обстановку, а также возникает риск обрыва проводов, падения неустойчивых конструкций и старых деревьев.