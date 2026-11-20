



Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что отказ от выполнения домашних заданий ведёт к нарушению педагогической системы и пробелам в знаниях учащихся. Об этом он сказал, комментируя прозвучавшее ранее предложение полностью отменить домашнюю работу в школах.

С инициативой, как ранее сообщало ТАСС, выступил председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников. В интервью информагентству он предложил полностью отказаться от домашних заданий, чтобы снизить нагрузку на детей, а всё обучение выстроить так, чтобы упражнения выполнялись в школе.

Кравцов не согласился с такой постановкой вопроса. По его словам, домашнее задание служит повторением и закреплением материала, пройденного на уроке. Если его не выполнять, материал не усваивается в полном объёме, а на следующем занятии, где используется предыдущая тема, у школьника возникают пробелы, отставание, трудности в обучении, потеря мотивации и снижение успеваемости.

Министр подчеркнул, что важно добиваться понимания школьниками смысла домашних заданий. Речь должна идти о самостоятельной работе, а не о списывании из интернета.