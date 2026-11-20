



20 ноября, в преддверии Дня работника налоговых органов Российской Федерации, в УФНС России по Волгоградской области прошло торжественное заседание коллегии под председательством руководителя Управления Романа Иванова. В заседании приняли участие первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев, заместители руководителя Управления, начальники территориальных налоговых органов области, а также сотрудники, отмеченные ведомственными наградами.

Открывая заседание, Роман Иванов поблагодарил коллектив за добросовестный труд и преданность делу. Он отметил, что Волгоградская область занимает лидирующие позиции по основным показателям деятельности службы и входит в десятку лучших Управлений ФНС России, а также ежеквартально занимает первое место среди субъектов Южного федерального округа. В истекшем периоде 2026 года доведённые индикативные показатели как федерального бюджета, так и внебюджетных фондов исполнены налоговыми органами региона в полном объёме.

За 10 месяцев 2026 года объём поступлений от всех налогоплательщиков Волгоградской области в консолидированный бюджет Российской Федерации составил 191 млрд рублей с темпом роста 117%. При этом темп роста по Российской Федерации составил 109,9%, по Южному федеральному округу — 114,9%. В консолидированный бюджет Волгоградской области поступило почти 136 млрд рублей налоговых платежей, темп роста — 112,4%. Положительная динамика отмечается по всем основным налогам, формирующим консолидированный бюджет региона. Ожидается, что принятые на 2026 год бюджетные назначения областного и муниципальных бюджетов по администрируемым Управлением доходам по итогам года будут обеспечены поступлениями в размере 166,7 млрд рублей, или 100,3% к плановым значениям. Прогнозируемый темп роста регионального бюджета превысит 111%.

Во внебюджетные фонды поступило порядка 96,7 млрд рублей — на 8 млрд рублей, или на 9,1%, больше, чем за 10 месяцев 2025 года.

Роман Иванов обратил внимание, что основными задачами налоговых органов остаются формирование финансовой основы государства, обеспечение ведения законного и прозрачного бизнеса, а также высокое качество предоставляемых государственных услуг. В рамках контрольно-аналитической работы за 9 месяцев 2026 года в бюджет поступило порядка 2 млрд рублей. Статистика вынесенных судебных актов и удовлетворённых требований за тот же период подтверждает высокую эффективность правовой работы: в 89% случаев судебные решения вынесены в пользу налогового органа, процент удовлетворённых сумм требований достигает 97,5%.

Налогоплательщики Волгоградской области высоко оценивают качество услуг налоговых органов региона. За текущий год посредством сервисов «Анкетирование», «Ваш контроль» и «QR-анкетирование» почти в 100% случаев налоговые органы получили положительные оценки.

Александр Дорждеев поздравил работников налоговых органов, отметив их значимый вклад в укрепление финансовой стабильности региона и обеспечение «чистой» экономической среды. Он также высоко оценил многолетнее эффективное взаимодействие с администрацией Волгоградской области, которое позволяет реализовать социально значимые программы, обеспечивать бесперебойное функционирование организаций бюджетной сферы и способствует развитию инфраструктуры, включая строительство жилья, дорог, коммуникаций и социальных объектов.

Руководитель Управления Роман Иванов выразил сотрудникам признательность за активную гражданскую позицию и участие в добровольческой деятельности. Работники налоговых органов региона постоянно демонстрируют глубокую вовлечённость в социально значимые проекты: помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, участвуют в благотворительных и патриотических акциях, поддерживают детские учреждения и способствуют сохранению связи поколений.

В завершение коллегии сотрудникам налоговых органов Волгоградской области вручено более 35 ведомственных наград, а также награды органов законодательной и исполнительной власти региона.