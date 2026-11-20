



На улице 7-й Гвардейской бригады в Центральном районе Волгограда уже с 1 декабря заработают платные парковки. Как сообщает ИА «Высота 102», времени на то, чтобы привыкнуть в новшеству у водителей не будет – с этой же даты нарушителям правил парковки начнут приходить штрафы.

Парковки разместятся по четной и нечетной сторонам местных проездов улицы 7-й Гвардейской – в границах от проспекта имени В.И. Ленина до набережной имени 62-й Армии. Всего здесь обустроено 246 парковочных мест.





Новая зона будет работать по той же схеме, что и уже запущенные ранее. Чтобы водителям было проще ориентироваться, в начале каждой зоны установлены дорожные знаки и информационные щиты, а на асфальт нанесена разметка синего цвета.

Стоимость одного часа стоянки составляет 40 рублей для легкового автомобиля. С 20:00 до 8:00 плата за парковку взиматься не будет, без ограничений по времени бесплатно можно парковать транспорт и в выходные и праздничные дни.

– Плата не взимается за первые 15 минут, если за это время автомобиль покинул зону парковки. Если же машина остаётся на месте, эти 15 минут включаются в общее время парковочной сессии, – напоминают правила в мэрии.

Напомним, что в настоящее время власти Волгограда готовят платные парковки в Ворошиловском районе. Всего на 80 платных мест по улицам им. Калинина, Пугачевской, Иркутской и Симбирской из бюджета будет потрачено 325 млн рублей. В эту сумму входит аренда комплексов фиксации, установка ограждений, знаков и нанесение разметки.