



Вооружённые силы России днём 20 ноября нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, логистической и портовой инфраструктуры, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в населённом пункте Городня Черниговской области поражён логистический центр, где хранились и распределялись грузы военного назначения для украинских войск. В Харьковской области удар нанесён по Слобожанской ТЭЦ, обеспечивающей работу предприятий военной промышленности Украины.

Кроме того, в порту Черноморск Одесской области уничтожено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для ВСУ, а также портовая инфраструктура, предназначенная для разгрузки военных грузов. В районе железнодорожной станции «Рядовое» Днепропетровской области поражён локомотив, использовавшийся для перевозки грузов в интересах ВСУ.

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