



Ученик из Волгоградской области – 11-летний Иван Мизиков – стал финалистом 18-го Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», который ежегодно проводит МВД России совместно с Общественным советом при ведомстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Работа волгоградского школьника посвящена специальной номинации, приуроченной к Году единства народов России. Иван изобразил на фоне Кремля сотрудников полиции, рядом с которыми нарисовал представителей разных народов страны в национальных костюмах.

Как уточнили ИА «Высота 102», Иван – ученик Лицея № 6 им. 10-й дивизии НКВД Ворошиловского района Волгограда.





Жюри конкурса уже определило победителей в трёх возрастных категориях. В специальной номинации, посвящённой Году единства народов России, победителя предлагается выбрать путём открытого голосования – в нём может принять участие любой желающий.

Итоги конкурса будут подведены 23 ноября. Голосование продолжается – поддержать юного волгоградца можно на странице Ирины Волк в Telegram.