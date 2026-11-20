



В Дзержинском районе Волгограда горожане, проживающие по ул. Хорошева, 20 ноября на весь день остались без света. Как сообщили волгоградцы ИА «Высота 102», с шести утра и до сих пор им приходится общаться лишь с автоответчиком по «аварийному» номеру. Вернется ли электричество хотя бы к концу дня, понимания у горожан нет.

Как ранее сообщало информагентство, отключение света в Дзержинском районе произошло утром 20 ноября одновременно на Хорошева и в микрорайоне Семь ветров. Волгоградцам проживающим на Семи ветрах при этом повезло значительно больше. Еще утром после устранения аварии свет в их дома вернулся, а на Хорошева волгоградцы ждут «просветления» до сих пор.

– Сначала нам обещали, что до 12.00 устранят аварию. Но вот уже весь день прошел, солнце давно склонилось, а света как не было, так и нет. Утром собирались на работу с фонариками, теперь с фонариками же садимся ужинать и, боимся, что так и уснем, – сетуют волгоградцы.

Примечательно, что в пресс-службе ресурсоснабжающей организации ИА «Высота 102» не смогли пояснить, в какой временной отрезок будет устранена авария и в жилища жителей Волгограда вернется свет. Здесь лишь констатировали факт – работы ведутся.

– В настоящее время электроснабжение отсутствует в домах по улице Хорошева. Отключение электроэнергии произошло в связи с локальным технологическим нарушением в сети напряжением 6 кВ. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, – говорится в сообщении АО «ВМЭС».