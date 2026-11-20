



Известный российский певец и видеоблогер Хабиб побывал в гостях в детском доме «Солнечный» города Котово Волгоградской области. Трогательным видеороликом, который не может оставить равнодушным, артист поделился в своих соцсетях.





В теплой обстановке артист пообщался с детьми, оставшимися без родителей, спел с ними свои песни и вручил подарки. В соцсетях Хабиб признался, что подобные встречи оставляют для него теплые воспоминания:

– Для меня счастье видеть, как дети радуются при нашей встрече. Пусть все детки будут здоровы и счастливы, а наша встреча будет навсегда в моем сердце.

Педагоги и, конечно, воспитанники «Солнечного» оказались рады встрече с Хабибом. Его приезд стал настоящим событием.

– Артист нашел общий язык с детьми с первых минут, атмосфера была легкой и радостной. Но самым трогательным моментом стало то, что Хабиб спел песню вместе с нашим воспитанником Максимом. Максим очень старался, и этот момент стал для него и всех нас настоящим подарком и незабываемым опытом, – поделились сотрудники детского дома.





Особенным подарком, отмечают в «Солнечном», стало приглашение на концерт, который Хабиб давал в Котово.

– Живое выступление, любимые хиты и энергетика зала подарили нам еще больше впечатлений. Ребята танцевали, подпевали и получили заряд позитива, которого хватит надолго. От всей души благодарим Хабиба за внимание, доброту и настоящий праздник, который он устроил для наших детей! Такие встречи дарят веру в чудеса и оставляют в сердцах самый светлый след.

Отметим, что популярный исполнитель и блогер часто бывает в Волгоградской области. Так, в январе 2024 года Хабиб выступал в Волжском и Камышине, а ранее – на молодёжном фестивале в Волгограде #ТриЧетыре.

Как сообщали ранее СМИ, после школы Хабиб поступил в Волгоградскую академию МВД и получил диплом эксперта-криминалиста. По стопам отца, который работал милиционером, он выбрал именно эту специальность. Дослужившись до капитана полиции, он решил кардинально изменить жизнь и занялся шоу-бизнесом.





Фото и видео: xabibkaa / Instagram*; детипникотово.рф