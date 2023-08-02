Расследования

В Волгограде спасатели нашли тела двух утонувших мужчин. Ребенка ищут

Расследования 02.08.2023 14:10
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02.08.2023 14:10


Спасатели обнаружили тела двух утонувших накануне под Волгоградом мужчин. Как сообщила V102.RU старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, погибшего вместе со взрослыми 8-летнего мальчика до сих пор ищут. 
Напомним, страшная трагедия случилась накануне, 1 августа в рабочем поселке Светлый Яр на диком пляже в пойме реки Волга. 41-летний мужчина учил плавать своего 8-летнего сына, однако взрослый и ребенок стали тонуть. Помочь им пытался находившийся рядом рыбак, однако и он ушел на дно. Все это произошло на глазах матери утонувшего ребенка. 
Ранее V102.RU сообщало о гибели 70-летнего отца и 39-летнего сына в Светлоярском районе. Мужчины поплыли за улетевшей в воду детской игрушкой и утонули. 
Фото СУ СК по Волгоградской области

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