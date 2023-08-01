Происшествия

Следком: на диком пляже под Волгоградом утонули двое мужчин и ребенок

Происшествия 01.08.2023 23:08
0
01.08.2023 23:08


В СУ СК России по Волгоградской области сообщили подробности страшной трагедии, разыгравшейся вечером 1 августа на диком пляже под Волгоградом. По уточненным данным следственного управления, в Светлоярском районе утонули двое мужчин и ребенок. 

Напомним, по информации очевидцев, во время купания на необорудованном пляже во вторник на глазах у местной жительницы ушли под воду ее 8-летний сын и супруг. Мужчина, сообщали волгоградцы, учил сына плавать, но в какой-то момент начал тонуть, следом скрылся под водой и ребенок. 

В пресс-службе следственного управления СК России сообщили о гибели еще одного человека – рыбака, который пытался помочь утопающим. 

– По предварительным данным, 41-летний мужчина и его 8-летний сын начали тонуть. Увидев тонущих, местный житель попытался их спасти, однако также утонул. Следователи СК России выехали на место происшествия для осмотра, опроса очевидцев, производства иных процессуальных действий, а также координации работы специальных служб, – сообщили в СУ СК России по региону. 

По информации экстренных служб, оперативно обнаружить тела утонувших сегодня не удалось, поиски продолжатся 2 августа с привлечением водолазов. 

За последние три дня в Светлоярском районе утонули пять человек. 29 июля во время отдыха трагедия унесла жизни пожилого мужчины и его сына.  


Фото: СУ СК России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
02.08.2023 12:40
Происшествия 02.08.2023 12:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2023 12:30
Происшествия 02.08.2023 12:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2023 12:15
Происшествия 02.08.2023 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.08.2023 10:27
Происшествия 02.08.2023 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.08.2023 20:44
Происшествия 01.08.2023 20:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.08.2023 15:04
Происшествия 01.08.2023 15:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.08.2023 09:42
Происшествия 01.08.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.07.2023 15:03
Происшествия 31.07.2023 15:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.07.2023 10:43
Происшествия 31.07.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.07.2023 10:41
Происшествия 31.07.2023 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.07.2023 10:11
Происшествия 31.07.2023 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2023 16:20
Происшествия 30.07.2023 16:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2023 15:05
Происшествия 30.07.2023 15:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2023 11:46
Происшествия 30.07.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2023 10:31
Происшествия 30.07.2023 10:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:42
В Волгограде скончался реаниматолог больницы №25 Владимир КоротченкоСмотреть фотографии
12:40
В Волгограде неуступчивый водитель покалечил 3-летнего ребенкаСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде эвакуировали пассажиров и персонал аэропортаСмотреть фотографии
12:15
Галина Егорова о геноциде сталинградцев: «Те, кто пережил эти события, не смогут простить нацистов»Смотреть фотографии
12:15
Браконьера с тушей убитого кабана задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:55
Волгоград вошел в топ-3 регионов по числу фишинговых атак на интернет-пользователейСмотреть фотографии
11:28
Исинбаева оплатила долг перед бюджетом Волгограда за две парковкиСмотреть фотографии
10:33
«Ноги можно было сломать»: в Волгограде через месяц откроют обновленный Сурский скверСмотреть фотографии
10:27
В Волжском «Лада Гранта» сбила 14-летнюю школьницу на самокатеСмотреть фотографии
09:55
Танки провели по дну водоема в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:20
У четверых волгоградцев нашли червей в теле после укусов комаровСмотреть фотографии
07:44
Под Волгоградом проверяют зловонную детскую поликлиникуСмотреть фотографии
23:08
Следком: на диком пляже под Волгоградом утонули двое мужчин и ребенокСмотреть фотографии
21:50
Жителя Волгоградской области судят за кражу 350 тысяч у бойца ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
21:29
Волгоградские гандболистки уехали на курорт. Но не отдыхатьСмотреть фотографии
20:44
«Учил плавать»: под Волгоградом на глазах у матери утонули муж с сыномСмотреть фотографии
20:01
Татьяна Борощук назначена главным врачом Фроловской ЦРБСмотреть фотографии
19:25
Немецко-фашистские захватчики разорили Сталинградскую область на 17 трлн рублейСмотреть фотографии
18:39
Лесные прогулки в Волгоградской области останутся под запретом до 2 сентябряСмотреть фотографии
18:06
В Волгограде дорогам продлевают жизнь бодрящими спа-процедурамиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Губернатор Андрей Бочаров обвинил фашистов в геноциде советского народаСмотреть фотографии
15:49
Первая задача – избавить от гнили: в Волгограде уборкой мусора занялся новый регоператор (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:04
На Тракторный рынок в Волгограде вызвали силовиковСмотреть фотографии
14:46
«Кого сажать будем?»: волгоградский предприниматель заявил о захвате бизнеса при участии силовиковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
Под Волгоградом движение парома прервано из-за поломкиСмотреть фотографии
14:18
МВД РФ: волгоградские полицейские задержали сообщника мошенников с УкраиныСмотреть фотографииCмотреть видео
13:30
Депутаты Волгоградской облдумы робко пересядут на новомодные «Москвичи»Смотреть фотографии
13:10
Под Волгоградом тракторист раздавил женщину, которую перевозил в ковшеСмотреть фотографии
13:10
Раздели, били ногами: в Сеть просочилось видео избиения подростками волгоградской студенткиСмотреть фотографии
12:05
Экосовет присмотрит в Волгоградской области за новым регоператором по отходамСмотреть фотографии
 