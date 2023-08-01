Следком: на диком пляже под Волгоградом утонули двое мужчин и ребенок

В СУ СК России по Волгоградской области сообщили подробности страшной трагедии, разыгравшейся вечером 1 августа на диком пляже под Волгоградом. По уточненным данным следственного управления, в Светлоярском районе утонули двое мужчин и ребенок.

Напомним, по информации очевидцев, во время купания на необорудованном пляже во вторник на глазах у местной жительницы ушли под воду ее 8-летний сын и супруг. Мужчина, сообщали волгоградцы, учил сына плавать, но в какой-то момент начал тонуть, следом скрылся под водой и ребенок.

В пресс-службе следственного управления СК России сообщили о гибели еще одного человека – рыбака, который пытался помочь утопающим.

– По предварительным данным, 41-летний мужчина и его 8-летний сын начали тонуть. Увидев тонущих, местный житель попытался их спасти, однако также утонул. Следователи СК России выехали на место происшествия для осмотра, опроса очевидцев, производства иных процессуальных действий, а также координации работы специальных служб, – сообщили в СУ СК России по региону.

По информации экстренных служб, оперативно обнаружить тела утонувших сегодня не удалось, поиски продолжатся 2 августа с привлечением водолазов.

За последние три дня в Светлоярском районе утонули пять человек. 29 июля во время отдыха трагедия унесла жизни пожилого мужчины и его сына.