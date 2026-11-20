



В Волгограде прошла церемония открытия мемориальной доски в память о Сергее Симонове, погибшем при выполнении боевой задачи. Мемориал установлен в Волгоградском отряде ведомственной охраны Волжского филиала ФГП ВО ЖДТ России, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В церемонии принял участие заместитель начальника регионального Главка МЧС по Государственной противопожарной службе Сергей Смирнов. Почтить память героя пришли представители органов власти, силовых структур, общественных организаций и коллеги Сергея.





Сергей Симонов с 2018 года работал в стрелковой команде станции имени Максима Горького. В 2022 году его мобилизовали. За проявленные мужество и героизм он был награждён медалью Жукова. В октябре 2025 года волгоградец погиб в зоне СВО при выполнении воинского долга.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено родителям Сергея. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили память погибшего минутой молчания.