



Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда провела проверку по жалобе участника специальной военной операции, который не согласился с возбуждёнными в отношении него исполнительными производствами.

Выяснилось, что с декабря 2024 года по сентябрь 2025 года, пока мужчина выполнял задачи в зоне СВО, в отношении него вынесли несколько судебных приказов. На их основании судебные приставы списали с его счёта около 100 тысяч рублей и наложили арест на банковский счет.

Между тем, напоминают в прокуратуре Волгоградской области, закон запрещает обращать взыскание на денежные средства, которые гражданин получил в связи с участием в специальной военной операции.

По инициативе прокуратуры суд вынес определения об отмене судебных приказов на общую сумму порядка 100 тысяч рублей.