



В Волгограде отменен концерт российского исполнителя Хабиб, который был намечен на 27 ноября и должен был пройти в ДК «Химик». Многие из почитателей таланта в Волгограде купили билеты и начали готовиться к событию за неделю, однако неожиданно для себя узнали, что концерт не состоится.

Отметим, что большинство волгоградцев покупали билеты через онлайн-оператора. Сегодня, 20 ноября, ни узнать о количестве свободных мест в ДК, ни купить билет на платформе уже невозможно. В специальном разделе kassir.ru есть только информация об отмене концерта и ни слова о ее причинах.

Особенно сильно расстроились юные фанаты Хабиба. Так, жительница Волгограда Анастасия, чей сын хотел услышать живое исполнение любимых песен певца, даже записала на эту тему видеоролик.

– Мы рассказали ребёнку, что пойдём на его любимого исполнителя, будем петь, танцевать, веселиться. Уже настраивались на эту волну, – делится волгоградка. – Звоню по телефону, и мне говорят, что концерт отменён. обидно, Ребёнок весь в слезах. Я тоже, конечно, расстроена. В Котово состоялся концерт, в Урюпинске, в Калаче-на-Дону и Суровикино. А Волгоград, как всегда, отличился.

Редакция информагентства связалась с менеджером исполнителя, однако та отказалась комментировать и решила оставить причину отмены в тайне.

– Спасибо за интерес, но без комментарием, – отрезала Алёна, чей номер указан как номер организатора представлений.

В ДК «Химик» пояснили, что концерт отменен именно со стороны организаторов, однако назвать причины отмены затруднились.

Таким образом, волгоградские почитатели таланта Хабиба, еще утром умилявшиеся видео, которое снималось в Котово с воспитанниками детского дома, остались наедине со своим разочарованием и без каких-либо объяснений.



