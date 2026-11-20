



На 43-й конференции волгоградского регионального отделения «Единой России» делегаты единогласно подтвердили полномочия губернатора Андрея Бочарова на посту секретаря отделения, а также обновили состав руководящих органов партии более чем на 30%. Мероприятие прошло 20 ноября и стало первым крупным партийным форумом после сентябрьских выборов в Государственную думу и органы местного самоуправления, по итогам которых «Единая Россия» сохранила статус ведущей политической силы в регионе и стране. В ходе конференции глава региона также дал старт новому партийному проекту по строительству и ремонту внутримуниципальных дорог, закрепив персональную ответственность за его исполнение за ключевыми политическими и управленческими фигурами области.

По оценке политолога Антона Лукаша, в этих решениях речь идет не просто о кадровом обновлении, а о попытке закрыть давнюю брешь между партийной работой и реальным управлением.

– Губернатор объединяет политическую и управленческую ответственность, – подчёркивает эксперт. Он напоминает, что выборы закончились, и теперь общество будет оценивать власть не по обещаниям, а по делам: «Для общества и государства главной задачей после выборов становится перевод доверия избирателей в конкретные дела. В условиях внешних вызовов и необходимости поддержки специальной военной операции (координацию которой Андрей Бочаров оставил лично за собой) региональной власти требуется максимальная собранность».

Обновление политсовета и его президиума более чем на треть Лукаш рассматривает как выстраивание новой управленческой логики, а не как косметическую ротацию.

– Возглавив реготделение в марте 2026 года, губернатор сразу обозначил курс на обновление и омоложение партийного руководства – и свое слово сдержал. Проведенная ротация состава политсовета и его президиума более чем на треть – это не механическая замена кадров, а выстраивание единой системы управления регионом, – говорит он. При этом, по мнению политолога, обновление администрации области ещё впереди, и за этим стоит следить: «Кадровое обновление самой администрации области еще не завершено: с высокой вероятностью до конца декабря последуют новые назначения на ключевые посты».

Антон Лукаш описывает и типичную для регионов проблему, которую, по его оценке, пытаются решить в Волгоградской области.

– В региональной политике часто возникает разрыв: со временем в исполнительной власти начинают преобладать сильные хозяйственники, не готовые к публичной работе, а на политических должностях руководители привыкают ограничиваться красивыми обещаниями, не отвечая за реальный результат, – констатирует он.

По его словам, выстроенная в регионе модель должна устранить этот перекос:

– Выстроенная в Волгоградской области модель призвана устранить этот перекос. В руководящие органы партии вошли действующие и бывшие заместители губернатора, имеющие практический опыт работы в областной и районных администрациях и реализации крупных проектов. Губернатор объединяет политическую и управленческую ответственность.

Отвечая на вопрос, зачем за дорожным проектом закреплены именно представители политического блока, эксперт указывает на связь политического статуса с хозяйственным результатом.

– Координацию нового дорожного проекта Андрей Бочаров возложил на председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина, руководителя регионального исполкома партии Михаила Струка и заместителя губернатора по внутренней политике Геннадия Шевцова. Это решение напрямую связывает политический статус с хозяйственным результатом, – поясняет Лукаш. Из этой логики, по его мнению, вытекает новый критерий оценки работы чиновников и партийцев: «Фактически всем управленцам – от глав районов до партийных руководителей – задан единый стандарт работы: публичная должность требует ежедневной практической отдачи».

На ключевой вопрос – сможет ли обновлённая команда обеспечить заявленные темпы развития – политолог отвечает утвердительно, находя для этого конкретные основания.

– Сможет, поскольку для этого есть конкретные основания, – говорит он и напоминает, через какие испытания прошла команда региона: «За годы руководства Андрея Бочарова (возглавляющего область с 2014 года) в регионе произошли масштабные изменения, хотя нерешенных проблем еще немало. При этом команда прошла через серьезные испытания – от подготовки к чемпионату мира по футболу и пандемии до преодоления системного износа инфраструктуры и работы в условиях СВО. Накопленный опыт позволяет решать сложные задачи в сжатые сроки».

Отдельно Лукаш отмечает эффект взаимного усиления кадров:

– Приход в партийное руководство управленцев с опытом работы в администрациях повышает качество партийного контроля, а вовлечение депутатов и партийного актива в инфраструктурные проекты усиливает обратную связь с жителями.

Эксперт обращает внимание и на конкретные параметры дорожной программы, которая стартует в 2027 году.

– С 2027 года в регионе стартует программа развития внутримуниципальных дорог с гарантированным финансированием из областного бюджета – не менее 200 миллионов рублей на каждое муниципальное образование за три года (с повышенными лимитами для городских поселений с учетом численности жителей). Это напрямую отвечает на повседневный запрос граждан, особенно в районах области, где качество местных дорог остается одной из самых острых тем, – подчёркивает он.

При этом Лукаш формулирует и условия, от которых зависит, заработает ли новая система:

– Эффективность создаваемой системы управления будет зависеть от соблюдения двух главных условий, – считает политолог. Первое – не превратить контроль в отчётность ради отчётности: «Во-первых, важно избежать формализма: кураторы дорожного проекта на местах должны оперативно реагировать на сигналы жителей, а не ограничиваться отчетами». Второе – согласованность партийных и административных назначений: «Во-вторых, предстоящие до конца года кадровые назначения в администрации области должны органично дополнить обновление в „Единой России“, чтобы профильные комитеты и партийные кураторы работали как единый механизм. Открытый формат первого заседания обновленного президиума политсовета, проведенного в присутствии всех делегатов конференции, уже задает правильный тон в плане прозрачности решений».

В итоге решения конференции политолог оценивает как прагматичный шаг по укреплению управляемости региона.

– Кадровые и структурные решения 43-й конференции волгоградской «Единой России» – это логичный и прагматичный шаг по укреплению управляемости региона.

Ресурсы власти и партии в этой модели объединены, считает он: «Объединив ресурсы исполнительной власти с политическим контролем и общественной работой партии, Андрей Бочаров сформировал систему взаимной ответственности». И при сохранении заданной дисциплины модель, по его оценке, даст результат: «При сохранении заданной дисциплины эта модель позволит не сбавлять темпы обновления инфраструктуры и последовательно решать застарелые проблемы территорий в интересах жителей Волгоградской области».