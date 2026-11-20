Администрация города Волжский Волгоградской области предупредила о прекращении работы двух парковок с 25 ноября. Они расположены возле коммерческих объектов, владельцы которых не заключили с профильным комитетом мэрии соглашений на их содержание.

Заезды перекроют к парковке у автомагазина на улице 40 лет Победы, 7а и к парковке у магазинов на бульваре Профсоюзов, 24. Такая же участь грозит стоянкам для машин еще по семи адресам, если владельцы коммерческих объектов не будут работать по правилам.

В администрации Волжского напомнили, что всего в городе 40 парковочных зон у коммерческих объектов. Обязанность по содержанию таких парковок, согласно постановлению администрации Волжского № 5384 от 05.09.2017 года, возлагается на владельцев этих торговых объектов.