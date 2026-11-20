



Волка, которого в центре Волгограда зоозащитники поймали несколько дней назад, вернули хозяину. Зверь по кличке Май был рад встрече с человеком, которого знал, и охотно запрыгнул к нему на руки, а потом залез в автомобиль. Видеокадрами счастливой встречи поделился зооцентр «Дино», где все это время находилось животное.

– Волк явно и ярко испытал радость при виде хозяина. Ещё щенком он попал в семью, сейчас ему 12 лет, – рассказали в «Дино». – Веских оснований удерживать животное у зооцентра не было: решение о судьбе такого хищника — прерогатива Росприроднадзора, а не приюта.

Зоозащитники также пояснили, что волки включены в перечень животных, запрещенных в России к содержанию частными лицами. Однако законодательство разрешает частным лицам иметь таких животных, если они были приобретены до 1 января до 2020 года, при надлежащем оформлении и содержании. Хозяин волка предоставил паспорт на животное. А также пояснил, что Май сорвался во время прогулки.

Сотрудники приюта увидели, что волк содержится в частном секторе в просторном вольере вместе с другом – с алабаем Арханом. Пес также был счастлив снова увидеть своего приятеля, с которым живет вместе уже четыре года.