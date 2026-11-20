



Правоохранительные органы Краснодара проводят проверку по факту запуска салюта ночью 20 ноября на улице Снесарева в микрорайоне Гидростроителей. Как сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на социальные сети, фейерверк запустили менее чем через час после того, как в городе прозвучали сирены тревоги из-за атаки беспилотников.

По предварительным данным, к инциденту могут быть причастны подростки. Если эта информация подтвердится, ответственность будет возложена и на их родителей – за допущение нахождения несовершеннолетних в общественном месте в ночное время.

Кроме того, стражи порядка устанавливают продавцов пиротехники, реализовавших салюты несовершеннолетним. Все они будут привлечены к установленной законом ответственности.

Отметим, что в Волгограде и области проблема запуска салютов также остается актуальной, а единого мнения на тот счет, уместно ли беспокоить окружающих залпами в тревожное время, среди жителей региона нет. Для кого-то салют по-прежнему остается нормой, однако большинство волгоградцев признаются, что испытывают тревогу и страх, когда поблизости разрываются праздничные залпы.