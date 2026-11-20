Аналитики hh.ru изучили 194 профессии и выделили 15 специальностей, которые пользуются стабильным спросом на рынке труда Волгоградской области. Исследование проводилось в ноябре 2026 года. Как отмечают эксперты, эти профессии объединяют устойчивый спрос, доступность трудоустройства и рост зарплаты.

Быстрее всего начать карьеру можно в массовых профессиях. Новичкам доступны 92% вакансий грузчиков, 87% предложений для продавцов и кассиров, 81% – для уборщиков. Медиана зарплатных предложений для соискателей без опыта в этих сферах составляет 62,5 тыс. рублей. При стаже 3–6 лет она достигает 95,3 тыс., а свыше шести лет – 117,5 тыс. рублей. У разнорабочих две трети вакансий доступны без опыта, а медианная зарплата растёт со 104 тыс. рублей на старте до 180 тыс. при стаже 3–6 лет.

Наиболее стабильный спрос зафиксирован на квалифицированных рабочих. Без опыта здесь доступны 22,6% вакансий. Медиана зарплат для кандидатов без опыта составляет 77,5 тыс. рублей, при стаже 3–6 лет – 125,9 тыс., свыше шести лет – более 150 тыс. рублей. У машинистов зарплата растёт с 87 тыс. до 208 тыс. рублей, у монтажников – с 98 тыс. до 195 тыс., у автослесарей – с 98 тыс. до 185 тыс.

В офисном сегменте аналитики выделили ветеринарного врача, торгового представителя, менеджера по продажам, эколога и инженера-электроника. Медиана зарплат на старте здесь составляет 70 тыс. рублей, при стаже 3–6 лет – 137,8 тыс., при опыте свыше шести лет – 168,6 тыс. рублей. У ветеринарных врачей зарплата увеличивается с 63 тыс. до 126 тыс. рублей, у инженеров-электронщиков – с 85 тыс. до 138 тыс.



