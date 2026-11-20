



Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2027 года на уровне 28 935 рублей в месяц. Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

– Установить минимальный размер с 1 января 2027 года в сумме 28 935 рублей в месяц, – говорится в документе.

Таким образом, со следующего года МРОТ вырастет на 6,8%. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что к 2030 году показатель планируется довести до 35 тыс. рублей.