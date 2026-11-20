



В Иловлинском районном суде Волгоградской области 16 ноября началось рассмотрение гражданского иска родных погибшего начальника отдела ГО и ЧС Александра Переярина о взыскании морального ущерба. Ответчиком по иску проходит экс-глава Иловлинского района Иван Гель.

Как ранее сообщалось, гражданский иск о взыскании морального ущерба за гибель Александра Переярина был предъявлен в рамках рассмотрения уголовного дела, обвиняемым по которому проходил Иван Гель. Иловлинский районный суд приговорил бывшего главу Иловлинского района к трем годам условно, а также запретил ему занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в органах государственной и муниципальной власти в течение двух лет. При рассмотрении апелляции на приговор районного суда требования потерпевших о компенсации морального вреда были переданы на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Судьи облсуда посчитали, что моральный ущерб должен быть взыскан с работодателя на тот момент действующего главы Иловлинского района, так как преступление было совершено им в период выполнения должностных обязанностей.



Сумма заявленных требований за моральный ущерб составляет 3 миллиона рублей в пользу каждой из двоих дочерей погибшего Александра Переярина. Иловлинский районный суд должен определить, соответствуют ли заявленные суммы причиненному ущербу, а также решить, кто должен будет его выплачивать – Иван Гель или государство в лице федерального казначейства.



Как стало известно ИА «Высота 102», на первое заседание 16 ноября пришли все заинтересованные стороны – родные Александра Переярина, Иван Гель со своим защитником Михаилом Расстрыгиным и исполняющий обязанности главы Иловлинского района, бывший первый заместитель Ивана Геля Олег Попов.

Выступления дочери и матери Александра Переярина были эмоциональными. Женщины вспомнили трагические события, произошедшие 28 августа 2022 года, когда при тушении ландшафтного пожара погиб их сын и отец, а также похороны близкого человека, на которых присутствовал в числе прочих человек, которого спустя несколько лет признают виновным в гибели своего подчиненного. В частности, мама Александра Переярина, которая потеряла опору в лице своего сына, призналась, что, если бы Иван Гель после случившегося повинился, попросил прощения за то, что отдал незаконный приказ своим подчиненным ехать на тушение пожара, возможно, она и смогла бы его простить и не требовала возмещения морального ущерба. Однако этого не произошло. Мало того, родственников Александра Переярина покоробило и то обстоятельство, что Иван Гель во время организации похорон не учитывал пожелания семьи, навязывал, с их слов, определенную ритуальную фирму, а на траурной церемонии вел себя «как тамада».



На заседании Иван Гель отказался от выступления, а его адвокат заявил, что о гражданском иске они с подзащитным узнали недавно. При этом представитель потерпевших Юрий Букаев обратил внимание на то, что исковые требования о возмещении морального ущерба были зафиксированы еще в 2024 году. В то же время Олег Попов сообщил суду, что администрация района также пока не смогла сформировать свою позицию по заявленному иску.

В результате суд отложил рассмотрение дела до 2 декабря.

Напомним, Александр Переярин, которого вместе с несколькими сотрудниками районной администрации Иван Гель отправил на тушение ландшафтного пожара, попал в огненную ловушку со своими коллегами и погиб. Другие сотрудники пострадали. Людей фактически спас местный фермер Александр Канунов. Александр Переярин посмертно был награжден Орденом мужества. По факту гибели начальника отдела ГО и ЧС было возбуждено уголовное дело, в рамках которого Ивану Гелю было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, которое привело к таким драматическим последствиям. В частности, следствие выяснило, что сотрудники администрации не должны были заниматься тушением пожаров, однако неоднократно делали это по приказу главы района.



Процесс по делу Ивану Геля сопровождался скандалами. Так, бывший судья Иловлинского районного суда Андрей Кузнецов в последний момент отказался от вынесения приговора, сославшись на некие недоработки следствия и обвинения. В итоге он был отправлен в отставку с лишением судейских льгот и привилегий. Процесс пришлось начинать заново уже с другим судьей. В итоге Ивану Гелю был вынесен обвинительный приговор. А незадолго до рассмотрения апелляции в областном суде Иван Гель покинул свою должность по собственному желанию, сославшись на проблемы со здоровьем.



