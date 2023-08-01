«Учил плавать»: под Волгоградом на глазах у матери утонули муж с сыном

По сведениям информагентства, погибшему мужчине было около сорока лет. Мальчику – лет восемь.
Тела утонувших пока не найдены. Поиски продолжатся завтра.
Руководитель Светлоярского следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Виктор Рассказов не смог оперативно прокомментировать V102.RU происшествие.
Напомним, 29 июля в Светлоярском районе Волгоградской области произошла другая чудовищная трагедия. На базе отдыха «Причал» 70-летний отец с 39-летним сыном поплыли за детской игрушкой и утонули.
Фото из архива V102.RU