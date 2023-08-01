Происшествия

«Учил плавать»: под Волгоградом на глазах у матери утонули муж с сыном

Происшествия 01.08.2023 20:44
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01.08.2023 20:44


Страшная трагедия произошла сегодня, 1 августа, в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, все случилось на диком пляже в рабочем поселке Светлый Яр, расположенном в пойме реки Волга, который в народе называют «Мурмышка».
По словам свидетелей, мужчина учил своего сына плавать, когда вдруг стал тонуть. На дно ушел и его сын. Все это произошло на глазах у матери.
По сведениям информагентства, погибшему мужчине было около сорока лет. Мальчику – лет восемь.
Тела утонувших пока не найдены. Поиски продолжатся завтра.
Руководитель Светлоярского следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Виктор Рассказов не смог оперативно прокомментировать V102.RU происшествие.
Напомним, 29 июля в Светлоярском районе Волгоградской области произошла другая чудовищная трагедия. На базе отдыха «Причал» 70-летний отец с 39-летним сыном поплыли за детской игрушкой и утонули.
Фото из архива V102.RU

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