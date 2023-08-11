Экология 11.08.2023 10:54
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11.08.2023 10:54
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин высказался о ситуации с загрязнением Волги, пообещав осенью провести большие парламентские слушания по данной проблеме, передает V102.RU.
– Поступает много обращений по вопросу обнаруженного загрязнения в акватории Волго-Донского канала в Волгограде. Причины устанавливаются, но совершенно очевидно: экологии нанесён вред. Когда речь идёт о такой реке, как Волга, к любым техногенным инцидентам необходимо относиться с особым вниманием, – заявил спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
Напомним, что 9 августа Росприроднадзор сообщил об обнаружении масляной пленки на площади более 10 тысяч квадратных метров возле шлюзов Волго-Донского судоходного канала в Волгограде. Отобраны пробы природной воды на содержание нефтепродуктов. Ведется расследование.
Вячеслав Володин напомнил, что бассейн Волги охватывает 38 регионов нашей страны с населением более 70 млн человек.
– Государственная Дума взяла на контроль вопрос оздоровления Волги и внедрения очистных сооружений на коммунальных предприятиях крупных городов, расположенных на её берегах. Сегодня 85 % загрязнений – это стоки жилищно-коммунального хозяйства. Осенью планируем провести большие парламентские слушания, посвящённые данной проблеме, – сообщил Володин.
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