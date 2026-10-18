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Расследования

Житель Михайловки за 2,3 млн купил мифический автомобиль из-за рубежа

Расследования 18.10.2026 15:35
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18.10.2026 15:35


52-летний житель Михайловки стал жертвой интернет-мошенников. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина в сети интернет нашел организацию, которая якобы занималась продажей автомобилей из-за рубежа. С мужчиной связался неизвестный, представившийся менеджером компании, и заверил, что готов помочь в приобретении такой машины. Михайловец перевел на указанный счет почти 2,3 миллиона рублей. Однако затем «продавец» потребовал еще 150 тысяч. После чего мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. 

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители напоминают о необходимости тщательно проверять репутацию компании перед переводом денежных средств. И подчеркнули, что одним из признаков мошеннических действий является требование перевода дополнительных сумм.

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