Житель Михайловки за 2,3 млн купил мифический автомобиль из-за рубежа

52-летний житель Михайловки стал жертвой интернет-мошенников. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина в сети интернет нашел организацию, которая якобы занималась продажей автомобилей из-за рубежа. С мужчиной связался неизвестный, представившийся менеджером компании, и заверил, что готов помочь в приобретении такой машины. Михайловец перевел на указанный счет почти 2,3 миллиона рублей. Однако затем «продавец» потребовал еще 150 тысяч. После чего мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.