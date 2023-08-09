Огромное радужное пятно появилось у шлюзов ВДСК в Волгограде

Происшествия 09.08.2023 11:58
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09.08.2023 11:58
В Волгограде выясняют обстоятельства появления масляной пленки на площади более 10 тысяч квадратных метров возле шлюзов Волго-Донского судоходного канала. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, об этом пятне, которое растеклось по Волге между 5 и 6 шлюзами, сообщили в природоохранное ведомство местные жители.
Специалисты управления выехали на место вместе с сотрудниками аккредитованной лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.
- Установлено загрязнение акватории в виде радужной пленки с характерным запахом для нефтепродуктов на площади более 10 000 кв.м. Источник загрязнения, на момент осмотра, не установлен, - сообщили в ведомстве.
Отобраны пробы природной воды на содержание нефтепродуктов. По итогам исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного Волге, а также приняты меры реагирования.
Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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