Огромное радужное пятно появилось у шлюзов ВДСК в Волгограде









В Волгограде выясняют обстоятельства появления масляной пленки на площади более 10 тысяч квадратных метров возле шлюзов Волго-Донского судоходного канала. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, об этом пятне, которое растеклось по Волге между 5 и 6 шлюзами, сообщили в природоохранное ведомство местные жители.

Специалисты управления выехали на место вместе с сотрудниками аккредитованной лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.













- Установлено загрязнение акватории в виде радужной пленки с характерным запахом для нефтепродуктов на площади более 10 000 кв.м. Источник загрязнения, на момент осмотра, не установлен, - сообщили в ведомстве.

Отобраны пробы природной воды на содержание нефтепродуктов. По итогам исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного Волге, а также приняты меры реагирования.

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям



