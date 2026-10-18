









Жители дома №5 по проспекту Канатчиков в Красноармейском районе Волгограда вынуждены были сами сброситься на новые трубы, чтобы оградить свои квартиры от новых затоплений и других несчастий, которые периодически сотрясают пятиэтажку. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, в настоящий момент идет процесс замены коммуникаций. Несмотря на начало отопительного сезона, жильцам удалось согласовать перенос срока подачи ресурса в их дом до завершения работ.

По словам горожан, их домом, который был возведен еще в 1956 году для работников канатного завода, и раньше считался гордостью района из-за оригинальной архитектуры, коммунальщики не занимаются уже давно. В итоге в пятиэтажке все обветшало настолько, что проживать здесь стало опасно в буквальном смысле этого слова. Буквально на днях в подвале дома начал бить фонтан, который еле остановили. Но это были совсем цветочки по сравнению с тем, что происходит с коммуникациями.

По словам жильцов, из-за ржавых труб в доме периодически затапливает подвалы, из некоторых подъездов постоянно идет пар, а из-за постоянной влажности вздуваются полы в квартирах. Не выдерживают и трубы отопления, которые в пятиэтажке расположены на чердаке. 5 февраля 2026 года здесь произошел серьезный порыв. После отключения отопления замерзли трубы, а, когда тепло дали, рванули все краны. Из-за этого затопило почти все квартиры, расположенные под чердаком. Вода, по свидетельству жильцов, стекала до второго этажа. Квартиры с дорогим ремонтом были серьезно испорчены. В некоторых последствия устранили сами сотрудники УК «Дом Сервис Красноармейский», но часть жильцов потребовала в суде компенсации за причиненный ущерб.

К слову, во время работ по устранению потопа на чердаке дома были обнаружены две невесть откуда взявшиеся мины. Жителей это обстоятельство после всех несчастий, обрушившихся на их голову, даже почти не удивило – по их словам, их дом уже давно стал проходным двором, так как из-за наледи, которая зимой образуется на подъездных дверях из-за идущего из подвалов пара, они просто не закрываются.

Но с тех пор они с грустной иронией говорят о себе, что живут как на мине.

- После этого мы почти всю зиму дежурили на чердаке, сами ставили хомуты. Но за все лето наша УК не поменяла ни одного метра трубы! Мы просто поняли, что не переживем этот отопительный сезон. И решили самим собрать деньги на новые трубы и их установку, - поделились жители.

Деньги с каждой квартиры дома, где шесть подъездов, получились немаленькими. Так, владельцы «трешек» сбрасывались примерно по 10 тысяч рублей. Только с одного подъезда выходило по 100-150 тысяч. Для многих жильцов это были очень большие деньги, но люди признавались – у них не было вариантов, так как от управляющей компании они уже давно ничего не ждут. При этом жители продолжают платить УК за обслуживание дома, которого они, по их словам, не видят. И не понимают, зачем им управляющая компания, если они сами решают коммунальные проблемы своего дома.

Ведь, помимо потопов, в доме происходят и пожары. Так, в феврале в пятом подъезде вспыхнул электрощиток с черной, скрученной и уже давно опасной проводкой. Из-за этого произошел скачок напряжения, и в квартирах жильцов погорела бытовая техника. А в летнее время из-за увеличения нагрузки на сети электричество периодически просто исчезает, причем на довольно продолжительное время.

Была надежда у жителей на капремонт, однако она не оправдалась. Около двух лет назад в доме вроде бы начались работы по укреплению фасада, но закончилось все плачевно.

- Появились три мигранта, понаделали дырок в фасаде и куда-то исчезли. Потом нам сообщили, что контракт с организацией, на которую работали мигранты, расторгнут. По нашим данным, этой организации успели заплатить несколько миллионов рублей. Этих денег вполне хватило бы, чтобы поменять в доме трубы, - продолжают собеседники.

Волгоградцы неоднократно жаловались на управляющую компанию, однако без особого результата. А недавно коммунальщики им объявили, что намерены отказаться от их дома, так как он очень «проблемный».

Однако в администрации района, куда обратились волгоградцы, их зверили, что замены управляющей компании не планируется. При этом, по словам горожан, коммунальщики им прямо заявляли, что они должны согласиться на увеличение тарифа на обслуживание жилья. Однако жильцы не готовы платить еще больше за обслуживание, которое, по сути, уже легло на их плечи.

Корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось пообщаться с руководством управляющей компании «Дом Сервис Красноармейский» - свою позицию они могут озвучить. Запрос о судьбе дома ранее был направлен в администрацию Волгограда, ответ пока не поступил.