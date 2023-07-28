Суд подтвердил приговор Михаилу Калонкину за аферу с ликвидацией свалок под Волгоградом

Расследования 28.07.2023 12:02
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28.07.2023 12:02
Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор техническому директору ООО «Гринлайт» Михаилу Калонкину, которого приговорили к 7,5 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Приговор был обжалован стороной защиты и стороной обвинения.
- В части квалификации и размера наказания все оставлено без изменений. Приговор вступил в законную силу, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области уточнили, что частично удовлетворено исковое заявление комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением.
Ранее сообщалось, что Калонкина признали виновном в многомиллионном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) в ходе ликвидации 18 свалок в Среднеахтубинском районе в рамках нацпроекта «Экология».
По материалам дела, в результате были похищены 121 миллион рублей под видом якобы проведенных работ. По условиям контракта мусор со свалок подрядчик должен был вевезти на полигон к хутору Заяр. Однако, как выяснили оперативники УФСБ по Волгоградской области, часть отходов была закопана на этом же месте. При этом чиновники подписывали акты фиктивных работ, зная, что отходы не вывозились с места свалок. В афере участвовали уже осужденные директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников, руководитель ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и бывший глава облкомприроды Виталий Сазонов.
Ситникова приговорили к полутора годам колонии общего режима, Фирсову назначили 3,5 года лишения свободы, а Сазонова осудили к трем годам колонии общего режима.
Калонкин, которого считали организатором этой аферы, категорически отрицал вину. После ареста своих сообщников скрылся и был объявлен два года назад в международный розыск. Впоследствии его задержали.
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