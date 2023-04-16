Калонкин оспорил приговор по делу о хищениях на волгоградских свалках

Техдиректор ООО «Гринлайт» Михаил Калонкин подал жалобу на приговор Центрального районного суда Волгограда от 5 апреля 2023 года. Как сообщает ИА «Высота 102», фигуранта дела о многомиллионном хищении денег нацпроекта при ликвидации свалок в Волгоградской области приговорили к 7,5 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей.

Помимо этого, суд частично удовлетворил иск комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением.

Согласно информации из картотеки Центрального райсуда, на приговор подана жалоба. Свою вину Калонкин в ходе процесса категорически отрицал. Гособвинение запрашивало восемь лет лишения свободы и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Напомним, Михаилу Калонкину инкриминировали мошенничество при ликвидации 18 свалок в Среднеахтубинском районе, где, по версии следствия, был похищен были 121 миллион рублей под видом якобы проведенных работ. В актах фиксировались ложные сведения, причем в афере участвовали уже осужденные директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников, руководитель ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и бывший глава облкомприроды Виталий Сазонов.

Михаила Ситникова приговорили к полутора годам колонии общего режима, Фирсову назначили 3,5 года лишения свободы, а Сазонова осудили к трем годам колонии общего режима.

Ранее в процессах Калонкин впервые выступил на суде перед журналистами, требовал новую экспертизу ущерба и настаивал на явке с целью дачи показаний уже освободившегося Александра Фирсова, который, по словам его доверителя, «в очередной раз мистическим образом исчез».

Фото: архив ИА «Высота 102»

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