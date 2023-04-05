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В Волгограде суд приговорил Михаила Калонкина к 7,5 годам за аферу с ликвидацией свалок

Главное 05.04.2023 14:53
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05.04.2023 14:53


Центральный суд Волгограда 5 апреля огласил приговор техническому директору ООО «Гринлайт» Михаилу Калонкину по громкому уголовному делу в мошенничестве при расчистке свалок. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, он приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также Калонкину назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил иск облкомприроды о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением. 



Напомним, что компания «Гринлайт», получив 269 миллионов рублей за ликвидацию 18 свалок в Среднеахтубиниском районе, по условиям контракта должна была вывезти мусор на полигон к хутору Заяр. Однако, как выяснили оперативники УФСБ по Волгоградской области, часть отходов была закопана на этом же месте. При этом чиновники подписывали акты фиктивных работ, зная, что отходы не вывозились с места свалок. 

Как пояснила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура запрашивала 8 лет лишения свободы для фигуранта дела о хищении средств нацпроекта и штраф в размере 800 тысячи рублей. 

Михаил Калонкин свою вину так и не признал. К слову, он стал четвертым осужденным по громкому уголовному делу о хищении средств нацпроекта «Экология». Так, приговор суда уже выслушали  директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников, руководитель ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и экс-глава облкомприроды Виталий Сазонов. Михаила Ситникова приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Фирсов получил три с половиной года, а Сазонову назначили три года колонии общего режима. 

Михаил Калонкин после ареста своих сообщников скрылся и был объявлен два года назад в международный розыск. Впоследствии  его задержали. 

Интересно, что компания «Гринлайт» легко побеждала в аукционах, объявленных на ликвидацию свалок и расчистку ериков в Волгоградской области, зачастую – без какой-либо конкуренции, выступая в качестве единственных участников закупок. 

При этом, как выяснилось, у фирмы имелись долги на сотни миллионов рублей. В настоящее время в арбитражном суде северной столицы рассматривается дело о банкротстве компании. 

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