Зарезали и пробили голову. Тела убитых братьев нашли на острове Сарпинском в Волгограде

В Кировском районе Волгограда на острове Сарпинском на выходных обнаружили два трупа. Как сообщил V102.RU собственный источник, тела двух мужчин нашли с разницей в сутки под причалом «Бекетовский перекат» и у одноименного понтонного моста.

— Знаю, что погибли два брата. Одному 51 год, другому 60 лет. Первого обнаружили в субботу, второго вытащили из воды в воскресенье. У одного ножевое, шею порезали, второму пробили голову, — пояснил источник.

По не подтвержденной информации, мужчины могли устроить разборки между собой. В СУ СКР по Волгоградской области не дают никаких комментариев относительно произошедшего.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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