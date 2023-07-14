Расследования

В Волгограде задержали убийцу двоих рыбаков на Сарпинском

Расследования 14.07.2023 11:12
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14.07.2023 11:12


По подозрению в убийстве двух братьев на острове Сарпинском в Волгограде задержан 40-летний местный житель, который также рыбачил на острове. Об этом, как передает V102.RU, сообщает сегодня, 14 июля, пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.
По данным ведомства, в ночное время между рыбаками возник конфликт, в ходе которого фигурант ударил ножом младшего из братьев, а затем нанес несколько ударов палкой по голове старшему. От полученных травм мужчины скончались. После этого убийца погрузил их тела в воду и скрылся. 
Ранее сообщалось, что 8 июля 2023 года в реке Волга в районе острова Сарпинский было обнаружено тело 51-летнего мужчины с колото-резаными ранениями шеи. 9 июля у пристани острова найден труп его 59-летнего брата с травмой головы. Оба 7 июля приехали на остров порыбачить. По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Преступление было раскрыто следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД. Установлено, что задержанный ранее не был судим. Он уже дал признательные показания. 
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. 

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