Расследования

СК: по факту убийства рыбаков в Волгограде возбудили два дела

Расследования 10.07.2023 17:29
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10.07.2023 17:29


В Волгограде возбуждены два уголовных дела по факту убийства двух мужчин, тела которых в минувшие выходные обнаружили у пристани на острове Сарпинском в Кировском районе. Как сообщает V102.RU, погибшие прибыли на остров для рыбалки.   

— Следственный отдел по Кировскому району Волгограда СУ СКР по региону возбудил два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тел мужчин с признаками насильственной смерти, — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Отрабатываются все возможные версии произошедшего, устанавливаются причастные к гибели обоих мужчин лица. 

По предварительным данным, 8 июля 2023 года в реке Волга в районе острова Сарпинский обнаружили тело 51-летнего мужчины с колото-резаными ранениями шеи. 9 июля у пристани острова найден труп его 59-летнего брата с травмой головы. 7 июля мужчины приняли решение отправиться на остров порыбачить. 

Как сообщил «Высоте 102» собственный источник, тела двух мужчин нашли под причалом «Бекетовский перекат» и у одноименного понтонного моста.   

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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