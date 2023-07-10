СК: по факту убийства рыбаков в Волгограде возбудили два дела

В Волгограде возбуждены два уголовных дела по факту убийства двух мужчин, тела которых в минувшие выходные обнаружили у пристани на острове Сарпинском в Кировском районе. Как сообщает V102.RU, погибшие прибыли на остров для рыбалки.

— Следственный отдел по Кировскому району Волгограда СУ СКР по региону возбудил два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тел мужчин с признаками насильственной смерти, — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Отрабатываются все возможные версии произошедшего, устанавливаются причастные к гибели обоих мужчин лица.

По предварительным данным, 8 июля 2023 года в реке Волга в районе острова Сарпинский обнаружили тело 51-летнего мужчины с колото-резаными ранениями шеи. 9 июля у пристани острова найден труп его 59-летнего брата с травмой головы. 7 июля мужчины приняли решение отправиться на остров порыбачить.

Как сообщил «Высоте 102» собственный источник, тела двух мужчин нашли под причалом «Бекетовский перекат» и у одноименного понтонного моста.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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