Коммунальщики нашли тело мужчины у шлюза ВДСК в Волгограде





Сотрудники коммунальных служб сегодня, 5 июля, обнаружили в районе шлюза №1 в Красноармейском районе Волгограда тело неизвестного мужчины. Как сообщила V102.RU и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Марина Смолянская, о своей находке они сообщили в правоохранительные органы.

На место происшествия выезжали сотрудники Красноармейского следственного отдела. Опознание мужчины еще не проведено.

- По предварительным данным, следов криминальной смерти на теле погибшего нет. Однако точную причину гибели назовут судебные медики, - сообщила Смолянская.

Следователи не исключают, что погибшим может оказаться мужчина 1978 года рождения, который пропал в этом месте в понедельник, 3 июля. Он купался у шлюза №1 и, как рассказывали очевидцы, нырнул под воду и пропал.

К слову, на грани жизни и смерти оказалась сегодня купальщица в Тракторозаводском районе Волгограда. По данным информагентства, женщина едва не утонула, но ее вытащили на берег и откачали.