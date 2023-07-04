«Плавал лицом вниз»: на севере Волгограда в пруду обнаружили труп пропавшего 29 июня парня

В Краснооктябрьском районе Волгограда утром 4 июля обнаружили труп мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», страшную находку сделали горожане, оказавшиеся у пруда по ул. Сад Мичурина.

– Около пяти утра на поверхности воды заметили человека, который не подавал признаков жизни. Труп плавал лицом вниз, – сообщили читатели «Высоты 102». – На место вызвали правоохранительные органы, его достаточно быстро выловили. Вряд ли купался и утонул, поскольку был в одежде.

Информацию об обнаружении трупа подтвердила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. По официальным сведениям, погибшему мужчине всего 20 лет.

– Установлено, что вечером 29 июня мужчина ушел из дома по улице Обливская, после чего его местонахождение было неизвестным, – сообщила Буянова. – Тело обнаружили рыбаки. Повреждений или признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления. Организована проверка.