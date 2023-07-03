В Волгограде завершено расследование убийства 43-летнего мужчины, вызвавшегося помочь донести сумку с продуктами жителю Тракторозаводского района. Как сообщает V102.RU, фигурант дела — 69-летний пенсионер — зарезал своего нового знакомого и попытался скрыть следы преступления.

— Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 69-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Расследование завершено. Материалы дела направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По версии следствия, 29 апреля 2023 года пенсионер, возвращаясь из магазина к себе в квартиру в доме № 45 по переулку Ногина в поселке Горном встретил 43-летнего прохожего. Между мужчинами завязался диалог. Новый знакомый предложил свою помощь — донести сумку с продуктами.

В квартире мужчины повздорили. Когда кончились слова, обвиняемый схватил нож и нанес более пяти ударов в шею своего новоиспеченного приятеля, а после избил ногами. Пытаясь «замести» следы, 69-летний волгоградец вынес труп из квартиры в подъезд на лестничную площадку. Однако это не помогло. Фигуранта дела задержали, когда он смывал следы крови с ножа.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», причиной жестокой расправы послужило желание нового знакомого отметить встречу спиртным. Пенсионеру такое предложение категорически не понравилось. Ранее фигурант дела к уголовной ответственности не привлекался.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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