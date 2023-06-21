Пожизненный срок грозит таксисту по делу об убийстве беременной волгоградки

В Волгоградский областной суд направлено уголовное дело в отношении 40-летнего Александра Журавко, обвиняемого в убийстве и ограблении 36-летней беременной пассажирки такси Ирины Богатыревой (Кулаковой), пропавшей 14 октября 2022 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на облпрокуратуру, мужчине грозит до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

— Сегодня прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), — прокомментировала информагентству официальный представитель региональной прокуратуры Оксана Черединина. — Вину в содеянном мужчина признал частично. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.

Следствием установлено, что 15 октября 2022 года около часа ночи фигурант дела, находясь за рулем иномарки Hyundai Accent, во дворе дома № 61 по улице Ополченской в Тракторозаводском районе увидел у подъезда ранее незнакомую ему 36-летнюю женщину, попросившую ее подвезти.

На видео: задержание подозреваемого в убийстве жительницы Волгограда

В ходе поездки женщина задремала, а водитель заметил у нее золотые украшения. После чего он вывез ее в безлюдное место в районе 648-649 километров трассы Р-228 Волгоград — Саратов — Сызрань. Остановив машину, таксист вытащил женщину, несколько раз ударил ее в область головы и задушил при помощи капюшона от ее куртки.

Затем, как утверждает следствие, обвиняемый снял с потерпевшей золотые сережки, две цепочки, две подвески и три кольца общей стоимостью более 111 000 рублей. Награбленное он спрятал в своем гараже.

Напомним, в СУ СКР по Волгоградской области журналистам информагентства поясняли, что в отношении беременной волгоградки могло быть совершено сексуальное насилие. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности в 2006 году за покушение на насильственные действия сексуального характера. Тогда в аналогичной ситуации девушке удалось сбежать и сообщить о преступлении.

Со слов фигуранта дела, мотивом к расправе над пассажиркой такси стало «плохое» поведение погибшей. Журавко сообщил следствию на первоначальном этапе, что во время поездки погибшая попросилась в туалет, он остановил машину, женщина вышла из автомобиля, и в этот момент он схватил ее и сильно прижал к земле, от чего она задохнулась.

Фото, видео, коллаж: Оксана Горр/vk.com / ГУ МВД России по Волгоградской области / Александр Журавко/vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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