В Волгоградском областном суде сегодня, 29 декабря, рассматривали апелляционную жалобу на постановление по мере пресечения в отношении 40-летнего Александра Журавко. Ранее Тракторозаводский райсуд определил поместить в СИЗО ранее судимого волгоградца до 27 января 2023 года.

— По мнению адвоката, судом первой инстанции допущены процессуальные нарушения при вынесении обжалуемого постановления. Он указал, что подозреваемый ведет здоровый образ жизни, от следствия и суда не скрывается, преступной деятельностью не занимается, что позволяет применить к нему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Защитник просил избрать домашний арест, — сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Уточняется, что прокурор в свою очередь просил оставить обжалуемое постановление без изменения.

— На сегодняшний день есть умерший человек, есть человек, который подозревается в совершении преступления. Однако в материалах дела до сих пор отсутствуют надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие криминальный характер события и причину смерти девушки, — добавил адвокат подозреваемого.





— Суд апелляционной инстанции с выводами адвоката не согласился, оставив постановление Тракторозаводского районного суда Волгограда без изменения, а апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения, — добавила Вальковская.

Известно, что сам Журавко в процессе выглядел довольно уверенно и спокойно.

Напомним, что по версии следствия, 40-летний мужчина подозревается в убийстве и ограблении исчезнувшей 14 октября 2022 года жительницы Волгограда. Труп беременной женщины несколько дней назад обнаружили в одном из оврагов в Дубовском районе Волгоградской области. Последним, кто видел пропавшую живой, оказался водитель такси, в машину которого она села в день своего исчезновения. Вскоре мужчину задержали. Полицейские нашли у него золотые украшения погибшей. СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье — убийство.

Фото и коллаж: ИА «Высота 102»

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